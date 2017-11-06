الحريري في أول لقاء تلفزيوني بعد الاستقالة: أنا من كتب خطاب استقالتي وسأعود إلى لبنان خلال أيام

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد رفيق الحريري إنه سيعود إلى لبنان قريبا، ليستكمل الإجراءات الدستورية لقبول استقالته، مؤكدا أنه حر في السعودية ويستطيع تركها متى ما أراد، مؤكدا أنه يعد نفسه ابنا للملك سلمان.

وأوضح الحريري أنه استقال بالفعل، وأنه سيعود إلى لبنان قريبا ليقوم بالترتيبات الدستورية اللازمة لقبول الاستقالة، موضحا أن تعرضه لتهديد أمني من النظام السوري لا يعد أمرا جديدا، وأنه يريد تأمين وضع عائلته الأمني، وأن من حقه التأكد من ذلك.

وكشف الحريري سبب استقالته بهذه الطريقة، حيث قال إنه أراد أن يحدث صدمة إيجابية للبنانيين حتى يعرف اللبنانيون أنهم في مكان خطر، مؤكدا أنه كتب خطاب استقالته بنفسه، وأن اللبنانيين يجب أن يلتزموا بسياسة النأي بالنفس.

وأكد أن تدخلات حزب الله أثقلت لبنان بعقوبات دولية، موضحا أن هناك عملية اغتيال للبلد وأن المملكة لم يسبق وتدخلت في سياساته، مشيرا إلى أن السعودية تحب بيروت ولكن لن تحب بيروت أكثر من الرياض، وإذا كان هنالك جزء من لبنان يحاول أن يضرب الاستقرار بالخليج فإنه لا يمكن للخليج والمملكة أن يصمتوا.