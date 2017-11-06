 استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية

استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية
المناطق - الرياض

أفادت مصادر باستشهاد رجل الأمن الملازم فهد الكثيري من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة زميله ظهر اليوم الأحد خلال مواجهة أمنية مع مطلوبين في بلدة العوامية بالقطيف.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً حول الحادثة خلال الساعات القادمة

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