استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية

أفادت مصادر باستشهاد رجل الأمن الملازم فهد الكثيري من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة زميله ظهر اليوم الأحد خلال مواجهة أمنية مع مطلوبين في بلدة العوامية بالقطيف.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً حول الحادثة خلال الساعات القادمة