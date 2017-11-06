 أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش السبهان: قطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية الحريري في أول لقاء تلفزيوني بعد الاستقالة: أنا من كتب خطاب استقالتي وسأعود إلى لبنان خلال أيام زلزال عنيف يهز شمال العراق.. وارتداداته تصل دول عربية عدة تقليد اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي رتبته الجديدة بالحد الجنوبي سر قميصي ترامب وبوتين.. في صورة العائلة كواليس لقاء سعد الحريرى بقناة المستقبل الليلة نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد محمد آل سالم اشترطت تقديم شيك مصدق بمبلغ “100.000” ريال لدخول المزايدة.. أمانة جدة تكمل استعداداتها لإطلاق المزاد العلني لمخطط السعيد غدا نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي قام بجهد جبار لضرب المد الإيراني سفارة المملكة بمصر تفعل بصمة الإصبع وصورة الوجه لتأشيرات الحج والعمرة

أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش

أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش
المناطق - عسير

قدم صاحب السمو الملكي  الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم العزاء والمواساة لأسرة مدير فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد بن سعيد الفرطيش مدير الشؤون الزراعية بمنطقة عسير رحمه الله – ،  الذي توفي الاسبوع الماضي أثناء مرافقته لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله -، خلال تفقده  عدد من المشروعات بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمنزل الأسرة بحي المنسك بمدينة أبها والد الفقيد الشيخ سعيد الفرطيش ، وعدد من أشقاء وأبناء الفقيد .

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعربت أسرة الفرطيش عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على تعازيه ومواساته ومشاعره  داعيين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>