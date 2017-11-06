أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم العزاء والمواساة لأسرة مدير فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد بن سعيد الفرطيش مدير الشؤون الزراعية بمنطقة عسير رحمه الله – ، الذي توفي الاسبوع الماضي أثناء مرافقته لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله -، خلال تفقده عدد من المشروعات بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمنزل الأسرة بحي المنسك بمدينة أبها والد الفقيد الشيخ سعيد الفرطيش ، وعدد من أشقاء وأبناء الفقيد .

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعربت أسرة الفرطيش عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على تعازيه ومواساته ومشاعره داعيين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .