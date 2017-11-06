 مدير عام تعليم الرياض يفتتح غداً المعرض الفني ” رؤية وطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يفتتح غداً المعرض الفني ” رؤية وطن”

مدير عام تعليم الرياض يفتتح غداً المعرض الفني ” رؤية وطن”
المناطق - الرياض
يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي غداً الاثنين 24 /2  الساعة التاسعة والنصف صباحاً معرض المسابقة الفنية ( رؤية وطن ) والذي ينظمه النشاط الفني بالإدارة لطلاب وطالبات التعليم العام في مختلف المراحل وتستمر فعالياته على مدى عشرة أيام  في مركز الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية بمعهد العاصمة النموذجي بالمعذر .
والمسابقة تمثل إحدى روافد التنمية الإبداعية في المجال الثقافي والفني وتأتي بهدف صقل الموهبة وتنمية الإبداع لدى الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم وعن أمالهم وتطلعاتهم تجاه الوطن.
من جهته بين رئيس قسم النشاط الفني الأستاذ سليمان الرويشد أن المسابقة حظيت بمشاركة 430 مدرسة من البنين والبنات من جميع المراحل بأكثر من 4000عمل وذلك في مرحلتها الأولى التي أقيمت بالمدارس, مشيرًا إلى أنه تم ترشيح 789 عملاً للدخول للتحكيم والمنافسة في المرحلة النهائية .
وأعلن ” الرويشد ”  فوز 36 طالبًا وطالبة بالمراكز الأولى للمسابقة من مختلف المراحل الدراسية وحصول 100 طالب وطالبة على الجوائز التشجيعية  لافتًا إلى أن سيتم تكريم الطلاب الفائزين خلال حفل الافتتاح وعرض 382 عملاً فنيًا مميزًا للطلاب والطالبات في المعرض .
يذكر أن معرض المسابقة التي تنظمه إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض جرى بالتعاون مع إدارة نشاط الطالبات وبالشراكة مع مجموعة الطيّار للسفر والسياحة وقد خصصت مواعيد محددة لزيارات الطلاب والطالبات خلال أيام المعرض .

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