سويسرا تتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي

تأهلت سويسرا لكأس العالم 2018 لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد تعادلها سلبيا مع ضيفتها الشجاعة أيرلندا الشمالية في إياب الملحق الأوروبي اليوم الأحد.

وتفوقت سويسرا 1-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بفضل هدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها ريكاردو رودريجيز في مباراة الذهاب في بلفاست يوم الخميس الماضي.

وكان بمقدور سويسرا التأهل للنهائيات بشكل أفضل من ذلك حيث هيمنت على أول ساعة من مباراة العودة وأهدر لاعبوها العديد من الفرص.

لكنها فقدت سيطرتها على المباراة في الوقت المتبقي بسبب سوء أرضية الملعب بفعل الأمطار وأنقذ المدافع رودريجيز مرمى سويسرا من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل الضائع.