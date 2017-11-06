بعد تأثر المملكة بزلزال العراق.. “الدفاع المدني”: لم نتلق بلاغات عن أي أضرار

أعلنت مديريات الدفاع المدني بمناطق شمال وشمال شرق المملكة، أنها لم تتلق أي بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت اليوم في العراق، وشعر بها سكان المناطق الشرقية والشمالية في المملكة.

وأوضحت المديريات في كل من حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، أنها على تواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لمتابعة تطورات الموقف.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية أعلنت عن وقوع هزة أرضية على بعد 32 كلم جنوب غرب مدينة حلبجة العراقية بقوة 7.2 بمقياس ريختر، وشعر بها بعض سكان المناطق الشرقية والشمالية الشرقية بالمملكة.