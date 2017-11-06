برباطة جأش وإيمان بقضاء الله .. والد الشهيد الكثيري: “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ “

برباطة جأش وإيمان بقضاء الله وقدره، عبر والد الشهيد الملازم فهد الكثيري، عن اعتزازه وافتخاره بابنه الشهيد الذي قضى مدافعا عن المواطنين ومقدرات الوطن.

وقال في مقطع فيديو يؤكد رباطة جأشه، رحم الله ابني الشهيد وعبر عن افتخاره بأن ابنه كسائر رفاقه الذين اصطفاهم الله ليكونوا من شهداء هذا الوطن، وهم في عملهم لتأمين البلاد على أعلى درجات الأمن والأمان.

واستدل خلال حديثه بقول الشاعر “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ”، مضيفا “أرجو أن تنطبق عليه ما ينطبق على الشهداء وإن شاء الله شهيد للوطن وكلنا فداء للوطن”.

ووفقا لمعلومات “المناطق” عن قصة مشاركة الشهيد الكثيري في المهمة التي تدلل على أن الله اختصه بالشهادة، فإن الشهيد كان بحسب مواعيد عمله يبدأ دوامه في الفجر حتى الظهر.

لكن في هذا اليوم وأثناء تسليمه مهامه، تراجع وأصر على المشاركة في تلك المهمة التي لم يستشهد أحد فيها غيره، ولهذا السبب، استذكر والده بيت الشعر “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ”.

يذكر أن رجل الأمن الملازم فهد الكثيري من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، استشهد خلال مواجهة أمنية مع مطلوبين في بلدة العوامية بالقطيف.