 برباطة جأش وإيمان بقضاء الله .. والد الشهيد الكثيري: “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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برباطة جأش وإيمان بقضاء الله .. والد الشهيد الكثيري: “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ “ لحملة البكالوريوس.. بنك ساب يعلن عن فرص ابتعاث بعد تأثر المملكة بزلزال العراق.. “الدفاع المدني”: لم نتلق بلاغات عن أي أضرار سويسرا تتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي ​ندوة ” آثار المملكة ” توصي بإنشاء قسم متخصص بجامعة الملك خالد إشادات واسعة بنجاح ملتقى آثار المملكة وتنوع فعالياته مدير عام تعليم الرياض يفتتح غداً المعرض الفني ” رؤية وطن” أمير عسير يعزي أسرة المرحوم المهندس فهد بن سعيد الفرطيش السبهان: قطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين استشهاد الملازم فهد الكثيري خلال مواجهة مع مطلوبين في العوامية الحريري في أول لقاء تلفزيوني بعد الاستقالة: أنا من كتب خطاب استقالتي وسأعود إلى لبنان خلال أيام زلزال عنيف يهز شمال العراق.. وارتداداته تصل دول عربية عدة

برباطة جأش وإيمان بقضاء الله .. والد الشهيد الكثيري: “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ “

برباطة جأش وإيمان بقضاء الله .. والد الشهيد الكثيري: “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ “
المناطق - الرياض

برباطة جأش وإيمان بقضاء الله وقدره، عبر والد الشهيد الملازم فهد الكثيري، عن اعتزازه وافتخاره بابنه الشهيد الذي قضى مدافعا عن المواطنين ومقدرات الوطن.

وقال في مقطع فيديو يؤكد رباطة جأشه، رحم الله ابني الشهيد وعبر عن افتخاره بأن ابنه كسائر رفاقه الذين اصطفاهم الله ليكونوا من شهداء هذا الوطن، وهم في عملهم لتأمين البلاد على أعلى درجات الأمن والأمان.

واستدل خلال حديثه بقول الشاعر “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ”، مضيفا “أرجو أن تنطبق عليه ما ينطبق على الشهداء وإن شاء الله شهيد للوطن وكلنا فداء للوطن”.

ووفقا لمعلومات “المناطق” عن قصة مشاركة الشهيد الكثيري في المهمة التي تدلل على أن الله اختصه بالشهادة، فإن الشهيد كان بحسب مواعيد عمله يبدأ دوامه في الفجر حتى الظهر.

لكن في هذا اليوم وأثناء تسليمه مهامه، تراجع وأصر على المشاركة في تلك المهمة التي لم يستشهد أحد فيها غيره، ولهذا السبب، استذكر والده بيت الشعر “يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيلُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ”.

يذكر أن رجل الأمن الملازم فهد الكثيري من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، استشهد خلال مواجهة أمنية مع مطلوبين في بلدة العوامية بالقطيف.

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