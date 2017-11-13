 إذا كنت تعاني من هشاشة العظام.. عليك بعصير البرتقال يوميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إذا كنت تعاني من هشاشة العظام.. عليك بعصير البرتقال يوميا

إذا كنت تعاني من هشاشة العظام.. عليك بعصير البرتقال يوميا
المناطق - وكالات

كشفت دراسة جديدة أن شرب كوبين من عصير البرتقال يومياً، يقي من الإصابة بالكسور ومرض هشاشة العظام، بنسبة 50 في المائة.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن مجلة “هشاشة العظام الدولية”: أن الدراسة التي شارك فيها 10 آلاف شخص متطوع، كشفت أن فيتامين “سي” يقوي العظام ويحمي الإنسان ضد الكسور.

وحسب المجلة: فإلى جانب البرتقال، يوجد فيتامين “سي” في الطماطم والفراولة والكيوي والبروكلي.

ووجدت الدراسة أن من داوموا على شرب كوبين من عصير البرتقال يومياً، أصبحت عظامهم أقوى، ونسبة الإصابة بهشاشة العظام بينهم أقل.

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