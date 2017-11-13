 زلزلزال العراق يهز إيران ويقتل فيها 61 ويصيب أكثر من 300 شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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زلزلزال العراق يهز إيران ويقتل فيها 61 ويصيب أكثر من 300 شخص

زلزلزال العراق يهز إيران ويقتل فيها 61 ويصيب أكثر من 300 شخص
المناطق - وكالات

قال التلفزيون الرسمي في إيران إن نحو 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمائة في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.

وقال مسؤول بالهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه في الغرب وإن السكان خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية.

وذكر سكان محليون في تقارير إعلامية وفي تويتر إنهم شعروا بهزات ارتدادية عديدة. وقال التلفزيون إنه تقرر إغلاق المدارس في إقليمي كرمانشاه وعيلام يوم الاثنين.

 

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