زلزلزال العراق يهز إيران ويقتل فيها 61 ويصيب أكثر من 300 شخص

قال التلفزيون الرسمي في إيران إن نحو 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمائة في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.

وقال مسؤول بالهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه في الغرب وإن السكان خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية.

وذكر سكان محليون في تقارير إعلامية وفي تويتر إنهم شعروا بهزات ارتدادية عديدة. وقال التلفزيون إنه تقرر إغلاق المدارس في إقليمي كرمانشاه وعيلام يوم الاثنين.