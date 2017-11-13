 شاهد.. لقطة تحبس الأنفاس لطفل أمام شاحنة تسير بسرعة جنونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. لقطة تحبس الأنفاس لطفل أمام شاحنة تسير بسرعة جنونية

المناطق -وكالات

أظهر مقطع فيديو، نشره موقع نرويجي، لقطة تحبس الأنفاس، حين نجا طفل من الموت بأعجوبة بسبب يقظة سائق شاحنة.

ووفق ما ذكره موقع “إن آر كاي”، فإن الطفل نزل مع بعض أصدقائه من حافلة لنقل التلاميذ في بلدية هويانغر بالنرويج، مضيفة أن “الطفل كان على بعد ثوان من الموت لولا يقظة السائق العالية جدا”.

ويظهر الفيديو الطفل الذي حاول أن يقطع الطريق دون أن يلتفت على يمينه، قبل أن يتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة نحوه بسرعة كبيرة.

وكانت ردة فعل السائق “تور بيورن كيركغيبو” سريعة حيث ضغط بقوة على الفرامل، مما أنقذ حياة الطفل.

وقال كيركغيبو للموقع النرويجي “رأيت ما كان سيحدث، لم تكن لدي حلول أخرى باستثناء الفرامل”.

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