المنتخب السعودي يواجه نظيره البلغاري ودياً في لشبونة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين آخر مبارياته الودية حينما يواجه نظيره البلغاري في معسكره المقام في جمهورية البرتغال، الذي يأتي ضمن مراحله الإعدادية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

واختتم المنتخب تدريباته مساء امس على ملعب استاد دو ريستلو بمدينة لشبونة البرتغالية.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلى ذلك تمارين الإحماء، ليعمد بعدها المدير الفني إدغاردو باوزا إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل شارك المدافع عبدالرحمن العبيد في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

من جهة ثانية عقد المدرب باوزا اجتماعًا فنيًا مع لاعبي المنتخب ناقش من خلاله العديد من الحالات الفنية في المواجهة الماضية، كما استعرض بعض الحالات الفنية الخاصة بمباراة بلغاريا أوضح من خلالها نقاط القوة والضعف لدى المنافس.