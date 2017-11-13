 من الزى الرسمي للرياضي..عضو شورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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من الزى الرسمي للرياضي..عضو شورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

من الزى الرسمي للرياضي..عضو شورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !
المناطق_متابعات

نزعت عضو مجلس الشورى لينا المعينا المعطف السياسي يوم السبت 11 نوفمبر 2017، لتركض في ساحات الصالة المغطاة بالجوهرة، في أول مشاركة نسائية رسمية في بطولة كأس مازدا لكرة السلة للسيدات، لتزيد من حماس الجمهور الذي قابلها بالهتاف والتصفيق.

ووفقا لـ”عكاظ” هناك تفاصيل صغيرة وجميلة، حملتها مشاركة المعينا في المباراة الافتتاحية مع فريق جدة يونايتد، ففي الوقت الذي توقع كثير من الحاضرات أن تتواجد في منصة كبار الشخصيات لتراقب في صمت، ظهرت على أرض الملعب تقفز وتتخطى اللاعبات وتسجل النقاط، لتكون داخل ملعب الجوهرة مثالا حيا للسياسي المحنك، في الأسلوب وطريقة التعامل، إذ فصلت تماما بين عملها كعضو في مجلس الشورى وهوايتها كرياضية ولاعبة محترفة لكرة السلة، في تلك اللحظة كانت أقرب للسياسيين الأوروبيين في بساطتها.

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