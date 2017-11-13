 الأرصاد: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية من الزى الرسمي للرياضي..عضو شورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة ! انقض عليها وأحدث بها جروحًا في وجهها .. نمر يهاجم “مايا بخش” في جدة نائب رئيس الجمهورية يزور معسكرات التدريب والاستقبال بمأرب العثور على أجهزة تنصت إيرانية قرب الحدود العراقية السعودية المنتخب السعودي يواجه نظيره البلغاري ودياً في لشبونة 7 جرحى في إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية إنديانا الأمريكية شاهد.. لقطة تحبس الأنفاس لطفل أمام شاحنة تسير بسرعة جنونية قوات الشرعية اليمنية تحكم قبضتها على جبل الشعيبي زلزلزال العراق يهز إيران ويقتل فيها 61 ويصيب أكثر من 300 شخص تاريخ أسود من الإرهاب الإيراني في البحرين وزرع الكراهية على أساس طائفي في 6 تغريدات مثيرة.. ترامب يهاجم “الحاقدين والأغبياء”.. ويصف مجنون كوريا بـ”البدين القصير”

الأرصاد: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية

الأرصاد: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية والجوف وحائل كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرصة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>