 برنامج يثأر لك من القراصنة بأذكى طريقة ..تعرف عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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برنامج يثأر لك من القراصنة بأذكى طريقة ..تعرف عليه

برنامج يثأر لك من القراصنة بأذكى طريقة ..تعرف عليه
المناطق_وكالات

طورت مؤسسة نيوزيلندية للأمن والسلامة على الإنترنت برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحارب ويكافح حيل الخداع التي يديرها المحتالين والنصابين والقراصنة عبر رسائل البريد الإلكتروني، من خلال إضاعة وقتهم والمماطلة معهم بسلسلة أسئلة لا نهاية لها.

وأوضحت مجموعة “NetSafe” غير الربحية أن برنامج “@ rescam.org” عبارة عن شات بوت ذكاء اصطناعي يُجري محادثة مع المحتالين أو المتطفلين لضياع وقتهم، فيسبب حالة من الملل لهؤلاء الذين يرسلون إيميلات مزيفة للتحايل على المستخدمين واستغلالهم، وعندما يتوقف القراصنة عن الرد، تُرسل المجموعة ملخصاً للمحادثة التي دارت بين البوت وأولئك المخادعين.

وأشارت مجموعة “NetSafe” إلى أن برنامج “Re:scam” يؤدي دور شخصيات متعددة مقلداً الإنسان من حيث الفكاهة والأخطاء النحوية، تتفاعل مع المحتالين والمخادعين ضمن حوار لا نهاية له في محادثة عبر البريد الإلكتروني، لإضاعة وقتهم الثمين وبالتالي خسارة أرباح بالملايين، على حد وصف المؤسسة.

وبحسب المؤسسة فنحو 12 مليار دولار أمريكي خسارة سنوياً بسبب التصيد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة الخادعة، بحسب موقع “بي جي آر” الإلكتروني المعني بالإخيار

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