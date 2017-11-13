 في يوم 14 ديسمبر موعد انطلاق الدور الثاني لدوري المحترفين السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في يوم 14 ديسمبر موعد انطلاق الدور الثاني لدوري المحترفين السعودي

في يوم 14 ديسمبر موعد انطلاق الدور الثاني لدوري المحترفين السعودي
المناطق_الرياض

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد انطلاق مواجهات الدور الثاني ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق الدور الثاني بالدوري السعودي 14 ديسمبر المقبل، على أن تجر مواجهات الجولات من 14 إلى 20 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن تعلن مواعيد مباريات الجولات من 21 إلى 26 بعد نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2018، المقرر إقامتها 6 ديسمبر المقبل، بسبب معرفة مواعيد لقاءات الفرق السعودية المشاركة في البطولة.

يشار إلى أن الدوري السعودي متوقف حالياً، بسبب ارتباط المنتخب السعودي الأول بمعسكر البرتغال الإعدادي.

ومن المقرر أن ينتهي الدور الأول بالمسابقة 10 ديسمبر المقبل.

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