 الصلاة على الشهيد الملازم الكثيري عصر اليوم بجامع الملك خالد بام الحمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الصلاة على الشهيد الملازم الكثيري عصر اليوم بجامع الملك خالد بام الحمام

الصلاة على الشهيد الملازم الكثيري عصر اليوم بجامع الملك خالد بام الحمام
المناطق_الرياض

استشهد الملازم اول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري من قوات الطوارئ الخاصة اثر مواجهة مسلحة مع مطلوبين بالقطيف بحي تاروت صباح أمس الاحد .
” ” تتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لاسرة الشهيد الملازم فهد الكثيري وتخص والدي الشهيد واشقاءه عبدالله الكثيري الزميل سابقا بصحيفة الجزيرة ومحمد وعبدالعزيز وناصر وفواز ومساعد وشقيقات واقارب وذوي وزملاء الفقيد .
وسوف يؤدى الصلاة على الشهيد بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع الملك خالد بام الحمام .
انا لله وانا اليه راجعون

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