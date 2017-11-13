استشهد الملازم اول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري من قوات الطوارئ الخاصة اثر مواجهة مسلحة مع مطلوبين بالقطيف بحي تاروت صباح أمس الاحد .
” ” تتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لاسرة الشهيد الملازم فهد الكثيري وتخص والدي الشهيد واشقاءه عبدالله الكثيري الزميل سابقا بصحيفة الجزيرة ومحمد وعبدالعزيز وناصر وفواز ومساعد وشقيقات واقارب وذوي وزملاء الفقيد .
وسوف يؤدى الصلاة على الشهيد بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع الملك خالد بام الحمام .
انا لله وانا اليه راجعون
الصلاة على الشهيد الملازم الكثيري عصر اليوم بجامع الملك خالد بام الحمام
استشهد الملازم اول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري من قوات الطوارئ الخاصة اثر مواجهة مسلحة مع مطلوبين بالقطيف بحي تاروت صباح أمس الاحد .
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