 مواطن يدعي قدرات خارقة مقابل 5000 ريال والإطاحة به في كمين محكم ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مواطن يدعي قدرات خارقة مقابل 5000 ريال والإطاحة به في كمين محكم !

مواطن يدعي قدرات خارقة مقابل 5000 ريال والإطاحة به في كمين محكم !
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أن المحكمة العامة في الرياض،قضت بسجن أحد المواطنين 6 سنوات و300 جلدة، لممارسته أعمال السحر والكهانة لفترة امتدت لـ23 عاما.

وبدأت القضية، بتوافر معلومات لدى الجهات المختصة، عن قيام أحد الأشخاص بمزاولة أعمال السحر والاحتيال، والادعاء بامتلاك قدرات خارقة، فتم تشكيل فريق عمل للتأكد من المعلومات، وإعداد كمين له للإيقاع به متلبسا بجرمه.

وتمثلت خطة الكمين، في الاتصال بالساحر، من قبل أحد المصادر السرية، ليخبره أن هناك امرأة تزوج عليها زوجها وانصرف عنها، وترغب في عمل «عطف» يعيده إليها مرة أخرى، ويصرفه عن زوجته الثانية.

وبحسب المصادر، فقد تجاوب الساحر مع اتصال المصدر، وحضر من جدة إلى الرياض، ثم حضر إلى شقة المصدر، وطلب منه إحضار فحم، وكتابة اسم الزوج واسم أمه واسم الزوجة واسم أمها، ثم أطفأ النور وأشعل البخور، وبدأ يستغيث وينادي الجان بأسمائهم، ويتمتم ببعض التعويذات، ثم أعطى المصدر قارورة فيها ماء، وطلب أن تغتسل المرأة لمدة 21 يوما منها، ثم استلم مبلغا مرقما قدره 5000 ريال، ليتم القبض عليه متلبسا وبحوزته المبلغ، وأوراق تحتوي على تعويذات وأسماء الجان.

وبالتحقيق مع الساحر اعترف بمزاولة السحر منذ 23 عاما، بعد تعلمه من أحد الوافدين، وأنه تنقل بين بلدان إفريقية لتعلم السحر، كما اعترف بالاستعانة بالجن في أعماله، وبعد أن واجهته المحكمة بالتهم الموجهة إليه، اعترف بجرمه، مما جعل القاضي يصدر حكما بسجنه 6 سنوات، وجلده 300 جلدة على فترات متساوية، كل فترة 50 جلدة بين كل فترة والأخرى 15 يوما.

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