. شاهد الصورة الأولى لـ”المواطن المخطوف” في لبنان .. وكشف معلومات جديدة !

تكشفت حقائق جديدة حول السعودي المخطتف في لبنان منذ 3 أيام علي البشراوي، إذ تبين أنه من سكان منطقة الناصرة بالقطيف، ومتزوج من سيدة سورية منذ نحو ثلاث سنوات ويقيم في لبنان دون انقطاع منذ 7 أشهر.

وبحسب صحيفة “مكة” فإنه في البداية لم يكن أهله على علم بزواجه، إذ أخفى عليهم الأمر، وتحت إلحاحهم عليه بأن يتزوج تقدم لخطبة فتيات أكثر من مرة وحين تتم الموافقة ويحين موعد عقد القران كان يتراجع عن الزيجة، حتى اضطر أخيرا للاعتراف لأهله بأنه متزوج ولديه ابن يبلغ عمره حاليا عامين وبضعة أشهر.

وأشارت المعلومات إلى أن البشراوي أحضر زوجته لتلتقي بأهله وظلت في السعودية لنحو عام وبضعة أشهر، وغادرت معه إلى لبنان في شعبان من العام الماضي، وبقي معها منذ ذلك الوقت، كما أنه لا يعمل بوظيفة ثابتة، ويمارس الأعمال الحرة، وسبق أن تنقل بين دول عدة، منها الإمارات وتركيا، وترتيبه الثاني بين إخوته وله شقيق أكبر منه يدعى هاني.

وطبقا لما ذكره مصدر مسؤول فإن الجهود الحالية بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية بلبنان من جهة والحكومة اللبنانية من جهة أخرى منصبة على استعادة المواطن دون استجابة لطلب الخاطفين بدفع فدية المليون دولار التي طلبوها.