توفر وظائف أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف شاغرة بمسمى معيد في تخصص القانون العام طلاب عدد (2) طالبات عدد (3) وفي تخصص القانون الخاص طلاب عدد (2) طالبات عدد (3) للعام الدراسي 1439/1438هــ حسب الشروط التالية:

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص الانظمة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدم / المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا وأن يكون المتقدم / المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وأن لا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (30) سنة وأن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة التو فل , أو STEP أوIELTS.

للطلاب تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى كلية الحقوق بمبنى رقم (73) غرفة رقم (26) العنوان البريدي ص.ب 80479 او على البريد الالكتروني: law-prld@kau.edu.sa

للطالبات تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيلة كلية الحقوق بمبنى رقم (2) الدور الارضي غرفة رقم (2127) العنوان البريدي ص.ب 80479 او على البريد الالكتروني: lawg-vdo@kau.edu.sa

اعتبارا من تاريخ 24/2/1439هــ حتى 24/3/1439 هــ خلال الدوام الرسمي .