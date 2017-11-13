 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا!

3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا!
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أنه خرج من سوق العمل نحو 302.473 وافدا منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، أي ما يقارب 1120 وافدا يغادرون السوق بشكل يومي، في حين خرج من القطاع الخاص نحو نصف مليون سعودي، أي نحو 1881 موظفا يومياً، وبذلك يبلغ عدد المغادرين سوق العمل من الوافدين والسعوديين 3001 عامل يوميا، في المقابل ارتفع عدد السعوديات الداخلات إلى السوق ليصل عددهن إلى 514.860 مع نهاية سبتمبر بعد أن كان عددهن 505.185 نهاية العام الماضي 2016.
عدد المشتركين

وبحسب صحيفة “الوطن” نقلا عن إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن عدد المشتركين غير السعوديين «ذكور وإناث» مع نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغ 8.210 ملايين، مقارنةً بنهاية 2016، حيث كان عددهم 8.513 ملايين، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين «ذكور وإناث» 1.890 مليون، مقارنةً بالعام الماضي 1.878 مليون مشترك.

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