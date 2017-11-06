حياتنا و وزارة الصحة تستعدان لشراكة دائمة

اختتمت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية ” حياتنا” برنامجاً تدريبياً لاطباء الدراسات العليا لطب الاسرة بمركز صحي الروضة حيث جرت فعاليات البرنامج التدريبي لمدة شهر وقد تضمن حفل اختتام البرنامج تكريما للفائزين بأفضل المشروعات التوعوية التي قدمها الاطباء والطبيبات المتدربون .

وقد صرح استشاري طب الاسرة

د. عاطف سرور المشرف على البرنامج وعضو مجلس ادارة جمعية حياتنا

أن حياتنا جمعية تخصصية في جانب التوعية الصحية لذلك فإن البرنامج يهدف إلى تجديد خدمات الرعاية الصحية الاولية وتحسينها بالشكل الذي يخدم المواطن .

كما عبر سعادة د. هشام الخشان عن استعداد الوزارة لعقد اتفاقية شراكة مع جمعية حياتنا مثمن الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته الجمعية لهذه المبادرة معتبراً ان ذلك يحقق التكامل بين القطاع الاهلي والحكومي فيما يصب في الصالح العام

كما قدم د. محمد العصيمي رئيس مجلس ادارة الجمعية شكره لمقام وزارة الصحة ومركز الدراسات العليا لطب الاسرة في منطقة الرياض على تعاونهم مع جمعية حياتنا في اطلاق هذا البرنامج واتاحة الفرصة لدعمه.