«تعليم المهد» يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف بمسمى “حارس” لمدارس قطاع البنات على فئة المستخدمين 31 وفق الاحتياج.

ودعت الراغبين في شغلها لتقديم طلباتهم عبر تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع إدارة التعليم بالمحافظة.

وبين مدير إدارة الموارد البشرية داود رزين الديحاني أن تقديم الطلبات ستستمر لمدة 15 يوماً, لافتاً أن شروط التقديم تتطلّب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

وأن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد) واثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها, وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.