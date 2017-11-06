 «تعليم المهد» يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«تعليم المهد» يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

«تعليم المهد» يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف بمسمى “حارس” لمدارس قطاع البنات على فئة المستخدمين 31 وفق الاحتياج.

ودعت الراغبين في شغلها لتقديم طلباتهم عبر تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع إدارة التعليم بالمحافظة.

وبين مدير إدارة الموارد البشرية داود رزين الديحاني أن تقديم الطلبات ستستمر لمدة 15 يوماً, لافتاً أن شروط التقديم تتطلّب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

وأن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد) واثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها, وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.

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