بعد تصاعد الظاهرة بشكل خطير…حيل لمواجهة احتراق شاشات «أوليد»

يتزايد اعتماد الشركات المنتجة للهواتف الذكية على شاشات “أوليد” في الآونة الأخيرة، غير أن هذه النوعية من الشاشات تظهر الألوان عليها بصورة غير طبيعية أو “حرق” الصور، حيث تظل الأيقونات، التي تم عرضها لفترة طويلة مرئية على الشاشة، رغم عرض صورة أخرى.

ومن خلال اتباع بعض الحيل البسيطة يمكن الحد من “حرق” الصور بدرجة كبيرة:

سطوع الشاشة

أشارت بوابة التقنيات “androidauthority.com”، إلى أن خفض درجة سطوع الشاشة لا يسهم في الحفاظ على شحنة البطارية فحسب، بل يعمل أيضاً على إطالة العمر الافتراضي للدايودات المضيئة في الشاشة.

الإيقاف التلقائي

عادة ما تؤدي الصور الثابتة المعروضة باستمرار مع درجة تباين مرتفعة وسطوع عال إلى ظهور “حرق” الصور، ولذلك تنصح شركة أبل الأمريكية بضبط وظيفة الإيقاف التلقائي للشاشة على فترة قصيرة.

الألوان الداكنة

تعمل صورة الخلفية الداكنة على الحفاظ على الشاشة. وعند قيام المستخدم بتغييرها بانتظام فإنه يمنع ظهور “حرق الصور”، كما تنصح بوابة التقنيات “androidauthority.com” باختيار لون داكن عند استعمال لوحة مفاتيح البرمجيات، حتى يمنع الاستهلاك المتفاوت للنصف السفلي من الشاشة.

التطبيقات

بالنسبة للتطبيقات، التي يتم استعمالها لفترات طويلة، مثل تطبيق الملاحة، فإنه من الأفضل استخدام مثل هذه التطبيقات بدون عناصر استعمال ثابتة تبدو بلون ساطع.

وبالإضافة إلى ذلك، تنصح شركة أبل بضرورة تحديث برامج الهاتف الذكي بصورة منتظمة، نظراً لأنه عادة ما يتم مواصلة تطوير وظيفة التحكم في الشاشة على مدار العمر الافتراضي للهاتف الذكي.

ويتم التغلب على المشكلات، التي تظهر في البداية، من خلال إطلاق تحديثات جديدة لحل مثل هذه الأخطاء، على غرار ما حدث مع مستخدمي هاتف سامسونغ غالاكسي إس 8، والذين اشتكوا من الشاشة المشوبة باللون الأحمر، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال تحديث جديد، كما تعمل شركة غوغل على إطلاق تحديث جديد للهاتف الذكي “بيكسل 2 إكس إل” لتحسين طريقة عرض الألوان.