 الشيخ المنيع: لهذا السبب..تسمية الأبناء بأسماء أجنبية غير جائز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الشيخ المنيع: لهذا السبب..تسمية الأبناء بأسماء أجنبية غير جائز

المناطق_الرياض

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إن تسمية الأبناء بأسماء أجنبية لا يجوز، داعياً الآباء إلى تجنب هذا الأمر وإطلاق أسماء عربية وإسلامية على أبنائهم.

وقال المنيع خلال رده على سؤال بشأن حكم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية في إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “المجد”، إنه لا ينبغي ولا يجوز إطلاق تلك الأسماء على الأبناء، مشيراً إلى أن ذلك ناتج عن شعور بالنقص.

وأضاف أن الواجب على المسلم استشعار العزة والرفعة لدينه ومجتمعه، وأن يسمي أولاده بأسماء الخلفاء الراشدين والصحابة ورجالات الإسلام من أهل الفضل والمكانة، أو الأسماء العربية المعروفة التي تمتاز بها المجتمعات، موضحاً أن الأبناء يضطرون غالباً حال تسميتهم بأسماء أجنبية إلى تغييرها مجدداً لأسماء يأنسون بها.

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