 بلدية محافظة الخرج تغلق 5 محلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الخرج تغلق 5 محلات

بلدية محافظة الخرج تغلق 5 محلات
المناطق_الخرج
كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في قسم المراقبة الصحية حملاتها التفتيشية على المحلات والمراكز التجارية والتي تختص بالسلع الغذائية وتم تطبيق الغرامات البلدية اضافة إلى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الآدمي وذلك لتخزينها بطريقة غير صحيحة ، هذا وتم إغلاق عدد خمس محلات  وذلك كونها لا تحمل تراخيص بلدية وتم إشعارها لتنفيذ الإشتراطات المطلوبة .
هذا وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئي البلدية إستمرار تلك الجولات على فترتين صباحية ومسائية من قبل الأقسام المختصة بالبلدية ذلك لتطبيق الأنظمة البلدية إضافة إلى حرص البلدية على متابعة السلع والمواد الغذائية والتي يتم تقديمها للمستهلك .

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