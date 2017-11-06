 أكثر من 200 طالب يتنافسون بمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أكثر من 200 طالب يتنافسون بمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

أكثر من 200 طالب يتنافسون بمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته
المناطق_عادل الزهراني
يتنافس أكثر من 200 طالب من مختلف المراحل الدراسية بمدارس الطائف على مرحلة التصفيات النهائية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في المسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره , والتي أقيمت صباح اليوم بجامع الملك فهد  بإشراف إدارة التوعية الإسلامية للبنين , والتي تهدف إلى تشجيع أبناء الوطن  على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً, وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى .
وقد شهدت المسابقة العديد من المراحل بدءًا بالمرحلة الأولى على مستوى المدرسة ثم التصفيات على مستوى  مكتب التعليم  , يليها هذه التصفيات على مستوى الإدارة  وصولاً إلى تصفيات المرحلة الأخيرة على مستوى منطقة مكة المكرمة
وتجرى هذه المسابقة في خمسة فروع حيث يأتي الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله , والفرع الــثــانــــي في حفظ 20جزاً من القرآن الكريم , و الفرع الــثــالـــث في خمسة عشر جزءاً , أما الفرع الـــرابـــــع يكون بحفظ عشرة أجزاء , والفرع الخامس بحفظ خمسة أجزاء
فيما يشارك في لجنة تحكيم المسابقة 15 محكما من جمعية “فرقان” جمعية التحفيظ القرآن الكريم بالطائف ويشرف على المسابقة الاستاذ جمعان مطر الزهراني وبمتابعة د. عبدالرحمن الشهري مساعد مدير إدارة التوعية الإسلامية.

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