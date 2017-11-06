3فنانات في المعرض التشكيلي المشترك بالطائف

افتتح مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد عامر النفيعي مساء أمس “الأحد” المعرض التشكيلي الثلاثي المشترك للفنانات “فوزية عبداللطيف ، نوال مصلي ، د. الهام جان” والذي تنظّمه جمعية الثقافة والفنون بالطائف في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون وذلك بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي ، ورئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي عطا الله الجعيد..

وأبدى “النفيعي” اعجابه خلال افتتاحه للمعرض بالأعمال التشكيلية المشاركة وبما شاهده من تجارب فريدة وابداعات فنية ثرية في مختلف المدارس التشكيلية.

من جهته أوضح مدير الجمعية “فيصل الخديدي” أن المعرض يتضمّن ما يقارب 60 عمل تشكيلي ، وجاء تقديراً لجهود الفنانات المشاركات في دعم الحراك التشكيلي من خلال ابداعهم الفني الذي يعد من أهم التجارب التشكيلية النسائية في المملكة ، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم الطائف على حضوره ورعايته افتتاح المعرض.

وبيّن “الخديدي” إلى أن الافتتاح النسائي سيقام اليوم الاثنين بحضور ورعاية عميدة كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي بجامعة الطائف الدكتورة ابتهال يعقوب خوجه وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ، ويستمر المعرض حتى 30 من شهر صفر الحالي ، مستقبلاً زواره يومياً من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة مساءً.

وأكد “الخديدي” أن الجمعية تعتزم اقامة عدد من المعارض التشكيلية والورش والدورات التدريبية خلال الفترة القادمة تهدف إلى دعم الحركة التشكيلية بالمملكة والتعريف بأهم التجارب العالمية في مجال الفن التشكيلي بحضور أبرز الأسماء التشكيلية في الوطن العربي وذلك وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه مستقبلاً.