طلاب تعليم الرياض يحققون مراكز متقدمة بمسابقة (موهوب ٢٠١٧)

حقق طلاب تعليم الرياض مراكز متقدمة في المنافسات النهائية لمسابقة (موهوب 2017) والتي شارك فيها أكثر من 4800 طالب على مستوى مناطق المملكة في المسابقة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وذلك على مسرح مدارس الأرقم الأهلية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الأستاذ أنور أبو عباة أن طلاب الرياض في المرحلة المتوسطة حصدوا ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وبرونزية في الكيمياء وكذلك ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في الفيزياء , كما نال طلاب المرحلة الابتدائية ميدالية ذهبية وفضية في الرياضيات وميدالية فضية في العلوم , مشيرًا إلى أن ما تحقق يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات تعليم الرياض ويؤكد مستوى التفوق العلمي والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها طلاب تعليم الرياض ..

من جهته بين مشرف برامج الأولمبيادات في إدارة النشاط الدكتور ممدوح السعيد إلى أنه ترشح ٩٢ طالبًا من تعليم الرياض لحضور الدورات الأساسية المؤهلة للدخول في التدريب المكثف للأولمبياد العلمية الدولية مضيفًا أنه سيكون هناك ثلاث دورات أساسية خلال الفصل الدراسي الأول بحيث سيتم ترشيح عدد من الطلاب من كل دورة للمرحلة التي تليها؛ وهذا وفي ذات السياق انتهت الدورة الأساسية الأولى التي أقيمت في مدارس التعلم الذكي ومدارس منارات الرياض وتلقى فيها الطلاب العديد من الأساسيات والتمارين في الأولمبيادات حيث يتم التدريب مع عدد من الجهات وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب .