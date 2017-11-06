 فعّل هذه الميزة الهامة في هاتفك .. قد تنقذ حياتك في حوادث السير أو النوبات المرضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فعّل هذه الميزة الهامة في هاتفك .. قد تنقذ حياتك في حوادث السير أو النوبات المرضية

فعّل هذه الميزة الهامة في هاتفك .. قد تنقذ حياتك في حوادث السير أو النوبات المرضية
المناطق - وكالات

تتوفر هواتف آيفون الجديدة على خاصية الـ”Medical ID”، التي توفّر معلومات خاصة بك يمكن الوصول إليها في بعض الحالات الضرورية حتى وإن كان الجهاز مقفلا برقم سري.

ويمكنك الوصول إلى الخاصية بالنقر على “حالة الطوارئ” على شاشة الهاتف المقفلة، ثم النقر على Medical ID.

وتقدم الصفحة مجموعة من المعطيات مثل الاسم الكامل والسن والأمراض والحساسية والأدوية التي تستعملها..

وقال موقع “بيزنس إينسايدر” إن الخاصية يمكن اللجوء إليها في بعض الحالات الضرورية مثل حوادث سير أو نوبات مرضية.

وذلك من أجل معرفة معطيات عن المريض قبل تشخيص حالته، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياته، وفق ما أضاف المصدر نفسه.

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