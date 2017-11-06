 كوريا الشمالية.. تعرف على نهاية جندي حاول الانشقاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية.. تعرف على نهاية جندي حاول الانشقاق

كوريا الشمالية.. تعرف على نهاية جندي حاول الانشقاق
المناطق - وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية أن الجنود الكوريين الشماليين أطلقوا النار وأصابوا زميلا لهم كان يعبر قرية حدودية للانشقاق إلى سيول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن الجندي الكوري الشمالي نقل إلى مستشفى بعد عبور قرية بانمونجوم الحدودية، الاثنين.

ومن النادر أن ينشق جندي كوري شمالي عبر قرية بانمونجوم، ويطلق عليه النار زملاؤه الجنود. ولم يعرف مدى خطورة إصابة الجندي.

وانشق نحو 30 ألف كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية 1950-1953، لكن معظمهم سافروا عبر الصين.

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