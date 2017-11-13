 وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار ! فعّل هذه الميزة الهامة في هاتفك .. قد تنقذ حياتك في حوادث السير أو النوبات المرضية كوريا الشمالية.. تعرف على نهاية جندي حاول الانشقاق دراسة تحذركم: الملح يسبب مرض السكري وفشل القلب طلاب تعليم الرياض يحققون مراكز متقدمة بمسابقة (موهوب ٢٠١٧) أكثر من 200 طالب يتنافسون بمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته 3فنانات في المعرض التشكيلي المشترك بالطائف بلدية محافظة الخرج تغلق 5 محلات للمرة الأولى فى تاريخ المملكة…العائلات تحضر مباراة الأهلي والباطن بالصور وصول جثمان الشهيد شنيف القرني الى العرضيات تعليم الباحة يعلن أسماء الطلاب المتأهلين للمستوى الوطني في مسابقة أولمبياد الحاسب الآلي اختتام الورشة التدريبية النسائية الأولى (الجودة من التنظير إلى التطبيق) بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء

وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار !

وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار !
المناطق - وكالات

كعادته الانبطاحية مع طهران، اعتبر ​وزير الخارجية القطري​ ​محمد بن عبد الرحمن​ آل ثاني، أن “إيران دولة مجاورة لدول تلخليج​ ولدينا مصالح مشتركة ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار”.

وخلال لقائه مع قناة “TRT” التركية، قال محد بن عبد الحمن، إن “الدول الأربعة لا تزال ترفض الحوار والمنطقة تعيش حالة من التوتر والتجاذبات”، ما يؤكد استمرار نهج الدوحة العدائي لدول المنطقة ودعم الإرهاب وتمويله.

وزعم أن “المنطقة تفتقد إلى صوت الحكمة الذي يوقف (العبث الدائر) ويتصدى للمغامرات السياسية ويجب التوقف فورا عن خلق أزمات جديدة دون وجود استراتيجية للخروج منها”، على حد افترائه.

 

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