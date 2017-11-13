وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار !

كعادته الانبطاحية مع طهران، اعتبر ​وزير الخارجية القطري​ ​محمد بن عبد الرحمن​ آل ثاني، أن “إيران دولة مجاورة لدول تلخليج​ ولدينا مصالح مشتركة ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار”.

وخلال لقائه مع قناة “TRT” التركية، قال محد بن عبد الحمن، إن “الدول الأربعة لا تزال ترفض الحوار والمنطقة تعيش حالة من التوتر والتجاذبات”، ما يؤكد استمرار نهج الدوحة العدائي لدول المنطقة ودعم الإرهاب وتمويله.

وزعم أن “المنطقة تفتقد إلى صوت الحكمة الذي يوقف (العبث الدائر) ويتصدى للمغامرات السياسية ويجب التوقف فورا عن خلق أزمات جديدة دون وجود استراتيجية للخروج منها”، على حد افترائه.