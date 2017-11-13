مصادر عراقية: وفد برلماني عراقي رفيع يتجه إلى المملكة غدا الثلاثاء

قالت صحيفة “الصباح” العراقية، اليوم، إن وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى سيزور المملكة، غدًا الثلاثاء، في خطوة مكملة لجهود لحكومة العراقية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة والمملكة خاصة.

وذكرت الصحيفة أنه “من المؤمل أن يلتقي الوفد كلًا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى عبد لله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية، حسن خضير شويرد الحمداني، قوله إن “الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان تشكيل لجنة الصداقة السعودية العراقية، بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وتسهيل عمل الحكومات”.