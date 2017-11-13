 مصادر عراقية: وفد برلماني عراقي رفيع يتجه إلى المملكة غدا الثلاثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصادر عراقية: وفد برلماني عراقي رفيع يتجه إلى المملكة غدا الثلاثاء وزير خارجية قطر يواصل انبطاحه لـ”شريفة”: إيران دولة مجاورة لنا مصالح معها.. ويجب حل الأزمة معها عبر الحوار ! فعّل هذه الميزة الهامة في هاتفك .. قد تنقذ حياتك في حوادث السير أو النوبات المرضية كوريا الشمالية.. تعرف على نهاية جندي حاول الانشقاق دراسة تحذركم: الملح يسبب مرض السكري وفشل القلب طلاب تعليم الرياض يحققون مراكز متقدمة بمسابقة (موهوب ٢٠١٧) أكثر من 200 طالب يتنافسون بمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته 3فنانات في المعرض التشكيلي المشترك بالطائف بلدية محافظة الخرج تغلق 5 محلات للمرة الأولى فى تاريخ المملكة…العائلات تحضر مباراة الأهلي والباطن بالصور وصول جثمان الشهيد شنيف القرني الى العرضيات تعليم الباحة يعلن أسماء الطلاب المتأهلين للمستوى الوطني في مسابقة أولمبياد الحاسب الآلي

مصادر عراقية: وفد برلماني عراقي رفيع يتجه إلى المملكة غدا الثلاثاء

مصادر عراقية: وفد برلماني عراقي رفيع يتجه إلى المملكة غدا الثلاثاء
المناطق-الرياض

قالت صحيفة “الصباح” العراقية، اليوم، إن وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى سيزور المملكة، غدًا الثلاثاء، في خطوة مكملة لجهود لحكومة العراقية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة والمملكة خاصة.

وذكرت الصحيفة أنه “من المؤمل أن يلتقي الوفد كلًا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى عبد لله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية، حسن خضير شويرد الحمداني، قوله إن “الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان تشكيل لجنة الصداقة السعودية العراقية، بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وتسهيل عمل الحكومات”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>