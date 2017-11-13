البطريرك اللبناني “الراعي” يصل الرياض اليوم

يصل رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، البطريرك “مار بشارة بطرس الراعي” إلى المملكة، اليوم الاثنين، حيث يلتقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن الراعي سيناقش إعادة العلاقات السعودية اللبنانية لطبيعتها بعد التوتر الحاصل في أعقاب استقالة الحريري الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المصادر “شددت على أن الكنيسة المارونية تعلم جيدًا مدى حرص الرياض على لبنان، وأن العلاقات اللبنانية السعودية كانت دائمًا مميزة، وكل ما تتمناه أن تكون هذه الأزمة غيمة صيف عابرة، وأن تعود العلاقات إلى سابق عهدها في معزل عن نزاعات المنطقة، خصوصًا أن بكركي، مقر الكنيسة المارونية في لبنان، تدعم بقوة تحييد البلاد عن الحروب والأزمات”.