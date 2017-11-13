بلدية محافظة القطيف تطلق ورش صيانة شوارع الشويكة والكويكب والدبابية

بدأت بلدية محافظة القطيف بصيانة وتطوير شوارع أحياء الشويكة والكويكب والدبابية بالقطيف، وذلك ضمن مشروع صيانة شوارع مدينة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشروع ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية ومدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، واستمراراً لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء القديمة وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا الى أن أعمال التطوير تنقسم الى عدة أجزاء، حيث بدأت ورش العمل في تنفيذ الجزء الأول بصيانة وتطوير شوارع حي الشويكة ابتداء من مدخل شارع الملك عبدالعزيز المقابل للمقبرة.

وقال، سيتم تطوير الأحياء بسفلتة الشوارع الرملية والأرصفة، إضافة إلى ذلك تركيب اللوحات الارشادية والتحذيرية وتنفيذ خطوط المرور بالدهان للعلامات ولتحديد الطريق.

ومن جهة ثانية قال مساعد رئيس بلدية محافظة القطيف للشؤون الفنية المهندس خالد بن مترك العتيبي أن الأحياء التي يتم العمل بها هي أحياء قديمة وشوارعها داخلية وبها منافذ صغيرة، موكدا أن العمل سيستمر بعد حي الشويكة لينتقل الى حي الكويكب ثم الدبابية.

وعزا السبب في تأخر العمل في بعض الشوارع الرملية في حي الشويكة، الى عدم اكتمال تخطيط بعض الأراضي ووجود تداخل ملكيات فيها، بالإضافة الى تأخر البنية التحتية والخدمات المقدمة من جهات أخرى في الحي.

وأشار الى أن العمل سيبدأ بسفلتة الشوارع الرملية، وعمل ترقيعات ثم وضع طبقة اسفلتية سطحية للمناطق التي تحتاج لذلك، مضيفا، بأنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في الشوارع سيتم تنفيذ مطبات صناعية ومطبات مشاة، وتطوير الأرصفة الجانبية بوضع الحجر المتداخل (انترلوك).

ولفت إلى أن بلدية القطيف تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.