أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة اليوم اجتماع اللجنة بمكتب سموه بالإمارة بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني واعضاء اللجنة من مديري الادارات الحكومية . واستهل سموه الاجتماع بسؤال المولى القدير ان يرزق البلاد والعباد الغيث . وقال سموه ان الجميع يفرح بالأمطار ويتبهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة . بعد ذلك اطلع سموه على كافة التقارير التي اعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص كافة الاستعدادات لموسم الامطار . ووجه سموه بتفعيل كافة الخطط المعدة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في اعمال اللجنة مشيرا سموه الى ما تم عرضة من خطط واستعدادات وتم اقراراها من قبل اللجنة التنفيذية .كمت ناقش الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال وفي ختام الاجتماع دعا الله العلي القدير بان يديم على بلادنا امنها وعزها واستقراراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.