 مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة في المناطق الوعرة بمديرية جبل مراد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة في المناطق الوعرة بمديرية جبل مراد

مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة في المناطق الوعرة بمديرية جبل مراد
المناطق ـ الرياض

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الوصول عبر الطرق الجبلية الوعرة إلى مديرية جبل مراد التابعة لمحافظة مأرب ، التي تتميز بتضاريسها الجبلية الصخرية الصعبة، وقام بتوزيع السلال الغذائية في المديرية على الأسر المحتاجة.
ويأتي توزيع هذه السلال امتدادًا لـ 161 مشروعاً نفذها المركز في جميع محافظات اليمن من خلال 86 شريكًا محليًا وأمميًا.

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