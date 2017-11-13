 الشهابي: مكافحة الفساد في المملكة تؤكد أن لا أحد محصن مهما كان مستواه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الشهابي: مكافحة الفساد في المملكة تؤكد أن لا أحد محصن مهما كان مستواه

الشهابي: مكافحة الفساد في المملكة تؤكد أن لا أحد محصن مهما كان مستواه
المناطق ـ الرياض

أكد المحلل السعودي علي الشهابي والمدير التنفيذي لمركز أبحاث “أرابيا فاونديشن” في واشنطن خلال مقابلة مع قناة “CNN” أن إيقاف أكثر من “200” شخص، رفيعة المستوى، في ظل إعلان خادم الحرمين وولي عهده الحرب على الفساد، هي رسالة أن لا احد محصن في المملكة من المسائله، إذا كانت أكبر الأسماء لم تعد محصنة ولا تتمتع بحصانة”.
وقال الشهابي: “أن خطوات ولي العهد لمواجهة الفساد أدت إلى “تغيير السلوكيات فورا”. وقال: “اليوم إذا كنت مسؤولا حكوميا تدرس توقيع عقد فستكون حذرا بشدة، وهذا العلاج الصادم أساسي جدا لتغيير سلوك المسئولين.
وحول المزاعم التي تقول أن الحرب على الفساد يهدف بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تعزيز قبضته على السلطة، أكد الشهابي أن ما يحدث ليس تعزيزا للسلطة كونه ولياً للعهد ولا يستطيع أحد ما منازعته على ذلك

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