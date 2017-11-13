آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، إلى ضرورة تعزيز بناء شخصية الطالب في المدرسة ، ليكون قادرا على التمييز بين الخطأ والصواب ، متزنا في اتخاذ القرار الصحيح في مختلف الظروف ، مؤكدا أن ما تقدمه التوعية الإسلامية في المدارس يعد مرتكزا هاما في التأثير على أفكار الطلاب وتوجهاتهم ، وعليه ينبغي أن يتم غرس الأفكار الإيجابية والوسطية والاعتدال ، في نفوس النشء ، وتعزيز دور المواطنة والولاء للوطن وقادته .

جاء ذلك أثناء رعايته صباح اليوم للملتقى السنوي لمسؤولي التوعية الإسلامية بمدارس مكتب التعليم بأبها ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذ سعد الجوني .

وكان اللقاء قد تضمن عرضا لأبرز خطط ومناشط إدارة التوعية الإسلامية للعام الدراسي الجاري، قدمه مدير الإدارة الأستاذ محمد خبراني ، كما جرى استعراض آلية تفعيل التقرير اﻷسبوعي اﻹلكتروني ، وذلك بحضور 120 مشاركا من مختلف المدارس .