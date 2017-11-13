 آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب تدشين مشروع تطوير البرامج الأكاديمية “واكب” بجامعة الملك خالد الكلية التقنية بنجران تنظم غداً حملة للتبرع بالدم الشهابي: مكافحة الفساد في المملكة تؤكد أن لا أحد محصن مهما كان مستواه مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة في المناطق الوعرة بمديرية جبل مراد أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بلدية محافظة القطيف تطلق ورش صيانة شوارع الشويكة والكويكب والدبابية غرفة الشرقية تعقد “منتدى الجبيل للاستثمار” ديسمبر المقبل غرفة الأحساء تستضيف الاجتماع الأول لفريق عمل جناح الأحساء بملتقى (ألوان السعودية 2017) وكالة الخدمات بأمانة الشرقية تجهز مختبر متنقل للأغذية في سوق الخضار المركزي بالدمام عملية نوعية تنقذ حياة مقيم ثلاثيني بتخصصي الطائف الخدمة المدنية: انتهاء استقبال طلبات تقديم الرجال للوظائف الصحية اليوم.. والبدء للنساء غدا 

آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب

آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب
المناطق - أبها

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان  ، إلى  ضرورة تعزيز بناء شخصية الطالب في المدرسة ، ليكون قادرا على التمييز بين الخطأ والصواب ، متزنا في اتخاذ القرار الصحيح في مختلف الظروف ، مؤكدا أن ما تقدمه التوعية الإسلامية في المدارس يعد مرتكزا هاما في التأثير على أفكار الطلاب وتوجهاتهم ، وعليه  ينبغي أن يتم غرس الأفكار الإيجابية  والوسطية والاعتدال ، في نفوس النشء ، وتعزيز دور المواطنة والولاء للوطن وقادته .
جاء ذلك أثناء رعايته صباح  اليوم  للملتقى السنوي لمسؤولي التوعية الإسلامية بمدارس مكتب التعليم بأبها ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذ سعد الجوني .
وكان اللقاء قد تضمن عرضا لأبرز خطط ومناشط  إدارة التوعية الإسلامية للعام الدراسي الجاري، قدمه مدير الإدارة الأستاذ محمد خبراني ، كما جرى استعراض آلية تفعيل التقرير اﻷسبوعي اﻹلكتروني   ، وذلك بحضور 120 مشاركا من مختلف المدارس .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>