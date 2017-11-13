 بالفيديو ..أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عبدالله الشهري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو ..أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عبدالله الشهري آل كركمان لمسؤولي التوعية الإسلامية : اغرسوا الوسطية والاعتدال لدى الطلاب تدشين مشروع تطوير البرامج الأكاديمية “واكب” بجامعة الملك خالد الكلية التقنية بنجران تنظم غداً حملة للتبرع بالدم الشهابي: مكافحة الفساد في المملكة تؤكد أن لا أحد محصن مهما كان مستواه مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة في المناطق الوعرة بمديرية جبل مراد أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بلدية محافظة القطيف تطلق ورش صيانة شوارع الشويكة والكويكب والدبابية غرفة الشرقية تعقد “منتدى الجبيل للاستثمار” ديسمبر المقبل غرفة الأحساء تستضيف الاجتماع الأول لفريق عمل جناح الأحساء بملتقى (ألوان السعودية 2017) وكالة الخدمات بأمانة الشرقية تجهز مختبر متنقل للأغذية في سوق الخضار المركزي بالدمام عملية نوعية تنقذ حياة مقيم ثلاثيني بتخصصي الطائف

بالفيديو ..أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عبدالله الشهري

بالفيديو ..أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عبدالله الشهري
المناطق - أبها

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ظهر اليوم تعازيه وتعازي القيادة الرشيدة في شهيد الوطن النقيب عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم الشهري ، أحد ضحايا الطائرة التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله – ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .
وفور وصول سمو أمير منطقة عسير مقر العزاء بمنزل الأسرة بمحافظة تنومه كان في استقباله محافظ تنومه مسفر بن حامد الوادعي ، وشيخ شمل قبائل بن أثله بني شهر الشيخ  فراج بن سعد شبيلي ، وشيخ قبيلة الجهاضمة بتنومه الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن فايز ، ووالد الشهيد عبدالرحمن بن قاسم الشهري وأشقاء الشهيد خالد ، علي ، فهد ، عبدالعزيز .
وقدم سموه تعازيه وتعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد ، مؤكدا أن الشهيد محل فخر واعتزاز  ، ومشهود له بالإخلاص والتفاني في أداء واجبه الوطني على أكمل وجه ، سائلا الله سبحانه و تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جهتها قدمت أسرة النقيب الشهري شكرها وتقديرها لسمو الأمير فيصل بن خالد على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

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