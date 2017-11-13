قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ظهر اليوم تعازيه وتعازي القيادة الرشيدة في شهيد الوطن النقيب عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم الشهري ، أحد ضحايا الطائرة التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله – ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .
وفور وصول سمو أمير منطقة عسير مقر العزاء بمنزل الأسرة بمحافظة تنومه كان في استقباله محافظ تنومه مسفر بن حامد الوادعي ، وشيخ شمل قبائل بن أثله بني شهر الشيخ فراج بن سعد شبيلي ، وشيخ قبيلة الجهاضمة بتنومه الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن فايز ، ووالد الشهيد عبدالرحمن بن قاسم الشهري وأشقاء الشهيد خالد ، علي ، فهد ، عبدالعزيز .
وقدم سموه تعازيه وتعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد ، مؤكدا أن الشهيد محل فخر واعتزاز ، ومشهود له بالإخلاص والتفاني في أداء واجبه الوطني على أكمل وجه ، سائلا الله سبحانه و تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جهتها قدمت أسرة النقيب الشهري شكرها وتقديرها لسمو الأمير فيصل بن خالد على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .
بالفيديو ..أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عبدالله الشهري
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ظهر اليوم تعازيه وتعازي القيادة الرشيدة في شهيد الوطن النقيب عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم الشهري ، أحد ضحايا الطائرة التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله – ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .
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