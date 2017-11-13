 الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس ‎وزارة الطاقة تعلن عن استئناف ضخ الزيت بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر خط الأنابيب بينهما أرامكو السعودية: استئناف أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام إلى مصفاة “بابكو” في البحرين وزارة الداخلية تبدأ حملاتها الميدانية المشتركة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل اعتباراً من 26 صفر الحالي في محاضرة للباحث العراقي رشيد الخيُّون بمركز الملك فيصل .. حصل تصادم وصراع الهويات عندما انتقل العراق من الهوية الوطنية الجامعة إلى الهويات الفرعية مستشفى أحد رفيده يقيم برنامج تعريفي للموظفين الملتحقين حديثا بالمستشفى تكريم الفنان الفوتوغرافي عبدالرحمن الحسني إعلان نتائج القبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية دورة (47) مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6961.52 نقطة وزير الخارجية يستقبل النائب الثاني لرئيس جمهورية بوروندي أبناء عسير يخطفون الأنظار.. تعرف على القطع الثمينة وعشرات المواقع المبلغ عنها  

الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع

الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

كرم المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بوسام التميز في القيادة والأداء والابداع، وتسلم الوسام اليوم (الاثنين) نيابةً عن سموه سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، في افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ويأتي منح سموه لهذا الوسام تقديراً لجهوده حفظه الله في تطوير وتنمية المنطقة الشرقية،  وحرصه على دعم المبادرات الابتكارية التي تسهم في تنمية المجتمع، وتشجيع سموه للأنشطة التي تحفز الابداع وتطوير الأداء في مختلف القطاعات والنشاطات.

والوسام تمنحه الهيئة العالمية لتبادل المعرفة وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام ٢٠٠٠م في الولايات المتحدة الأمريكية، تضم أكثر من ٨٠ هيئة علمية وأكاديمية ومهنية من أكثر من ٧٠جامعة وكلية في مختلف أنحاء العالم، وتمنح الهيئة الوسام وفق معايير تقيس المساهمة في التنمية المستدامة، وسبق لها تكريم شخصيات ومؤسسات في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>