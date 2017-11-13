الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع

كرم المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بوسام التميز في القيادة والأداء والابداع، وتسلم الوسام اليوم (الاثنين) نيابةً عن سموه سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، في افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ويأتي منح سموه لهذا الوسام تقديراً لجهوده حفظه الله في تطوير وتنمية المنطقة الشرقية، وحرصه على دعم المبادرات الابتكارية التي تسهم في تنمية المجتمع، وتشجيع سموه للأنشطة التي تحفز الابداع وتطوير الأداء في مختلف القطاعات والنشاطات.

والوسام تمنحه الهيئة العالمية لتبادل المعرفة وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام ٢٠٠٠م في الولايات المتحدة الأمريكية، تضم أكثر من ٨٠ هيئة علمية وأكاديمية ومهنية من أكثر من ٧٠جامعة وكلية في مختلف أنحاء العالم، وتمنح الهيئة الوسام وفق معايير تقيس المساهمة في التنمية المستدامة، وسبق لها تكريم شخصيات ومؤسسات في المملكة.