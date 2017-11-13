 تحت إشراف ورعاية الهيئة العامة للرياضة اختتام فعاليات اليوم الرياضي المدرسي بمعهد العاصمة النموذجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تحت إشراف ورعاية الهيئة العامة للرياضة اختتام فعاليات اليوم الرياضي المدرسي بمعهد العاصمة النموذجي

تحت إشراف ورعاية الهيئة العامة للرياضة اختتام فعاليات اليوم الرياضي المدرسي بمعهد العاصمة النموذجي
المناطق ـ الرياض

بحضور المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم وعبدالعزيز البتال  مديرعام النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة ومحمد السويلم مدير إدارة النشاط الكشفي بالهيئة ووليد الراشد مدير إدارة المعسكرات بالهيئة وقائد القسم المتوسط محمد الفهيد.. اختتمت فعاليات برنامج اليوم الرياضي المدرسي تحت إشراف وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الذي أستمر لمدة ثلاثة أيام للفترة من 18-20 صفر 1439هـ .
وقد تخلله العديد من المسابقات الرياضية والفقرات الترفيهية بحضور ومشاركة أكثر من 650 طالب ومعلم .
وقد تم توزيع العديد من الجوائز شملت كوبونات شرائية وأجهزة الكترونية بمشاركة إحدى الفرق الترفيهية التي أبدع أفرادها في رسم البسمة على الطلاب .
وفي نهاية اللقاء تسلم المدير العام درع تكريمي من وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ودرع آخر لقائد القسم المتوسط الأستاذ محمد الفهيد على استضافة المعهد للبرنامج .
ثم قدم الطخيم درع المعهد للأستاذ عبدالعزيز البتال مدير عام النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة والأستاذ محمد السويلم مدير إدارة النشاط الكشفي بالهيئة والأستاذ وليد الراشد مدير إدارة المعسكرات بالهيئة بمناسبة نجاح  البرنامج .
هذا ووجه الطخيم شكر وتقدير كافة منسوبي المعهد للهيئة العامة للرياضة ممثلة في وكالة شؤون الشباب على اختيارهم المعهد لتنفيذ هذا البرنامج الذي نال استحسان جميع المشاركين .
ذكر ذلك مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري

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