 ادارة دوريات الأمن تنفذ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ادارة دوريات الأمن تنفذ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات

ادارة دوريات الأمن تنفذ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات
المناطق - الباحة

نفذت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة هذا اليوم الأثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ هـ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات ، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وقد شاركت كل الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في تنفيذها حيث نفذت بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة سعادة اللواء / علي بن محمد آل هادي الذي أشاد بهذه الخطة من حيث الإحترافية والجاهزية التامة .
صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد

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