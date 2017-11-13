ادارة دوريات الأمن تنفذ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات

نفذت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة هذا اليوم الأثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ هـ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات ، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وقد شاركت كل الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في تنفيذها حيث نفذت بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة سعادة اللواء / علي بن محمد آل هادي الذي أشاد بهذه الخطة من حيث الإحترافية والجاهزية التامة .

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد