محافظ الخرج يستقبل رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

استقبل محافظ محافظة الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ سعود العثمان والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بالزيارة

بعد ذلك قدم رئيس الهيئة التقرير السنوي لاعمال الحج لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام ١٤٣٨هـ .

وتم مناقشة تعزيز العمل الميداني والجهود المبذولة من الجهات الامنية في تعزيز هذا الدور .

وفي نهاية الاستقبال قدم رئيس الهيئة شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما يلقاه الجهاز من دعم ومتابعة من قبل سعادته .