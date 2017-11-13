 أمير الباحة ينوه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود للدفاع عن حدود الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة ينوه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود للدفاع عن حدود الوطن

أمير الباحة ينوه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود للدفاع عن حدود الوطن
المناطق - الباحة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود للدفاع عن حدود الوطن ، مثمناً ما يقومون به من أعمال اتسمت بالإخلاص والتفاني لخدمة الدين ثم الملك والوطن، جاءت بفضل الله ثم بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من دعم واهتمام بمختلف القطاعات الأمنية في المملكة ، التي لا تألو جهداً في سبيل تطويرها بكافة الوسائل الحديثة لخدمة الوطن .
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير إدارة الأحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد بن مسفر القحطاني, يرافقه مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي .
وقدم العميد القحطاني لسمو أمير المنطقة ، خلال اللقاء ونيابة عن معالي مدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوى ، نسخة من التقرير السنوى لإنجازات وأنشطة حرس الحدود الميدانية لعام ١٤٣٨هـ ، حيث استمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن ما يحتويه التقرير من إنجازات حرس الحدود الميدانية المتضمنة جهود الإدارة في أمن الحدود البرية والبحرية وكذلك الموانئ والمنافذ ، ودورهم في مكافحة عمليات التسلل والتهريب ، إلى جانب الدور الإنساني في أعمال البحث والإنقاذ ومشاركتهم مع أفراد القوات المسلحة في الدفاع عن أمن وحدود الوطن في الحد الجنوبي .
وأشاد سمو الأمير حسام بن سعود بما تضمنه التقرير من منجزات لحرس الحدود أسهمت في حفظ أمن الوطن بإذن الله ، متمنياً سموه لهم المزيد من التوفيق لخدمة دينهم ثم ملكهم ووطنهم .
وفي نهاية الاستقبال أعرب العميد القحطاني عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الباحة على إستقباله ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .
حضر الإستقبال مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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