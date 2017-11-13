الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير النيوزلندي لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، السفير النيوزلندي لدى المملكة هاميش ماكماستر .

وبحث سموه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ، منوها سموه بمتانة العلاقات بين المملكة ونيوزلندا وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب السفير هاميش ماكماستر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ،على حُسن الاستقبال والترحيب، مؤكدًا حرصه المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في بحث أوجه التعاون بين البلدين، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة البلدين الصديقين في تعزيز جوانب الشراكة والتبادل التجاري.