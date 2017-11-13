 الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير النيوزلندي لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير النيوزلندي لدى المملكة أمير الباحة ينوه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود للدفاع عن حدود الوطن محافظ الخرج يستقبل رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ادارة دوريات الأمن تنفذ خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو لأحدى الصرافات الغزواني يفتتح معرض اليوم العالمي للأشعة بالخميس مجلس وزراء البحرين يدين العمل التخريبي ضد أحد خطوط النفط قرب منطقة بوري تحت إشراف ورعاية الهيئة العامة للرياضة اختتام فعاليات اليوم الرياضي المدرسي بمعهد العاصمة النموذجي الأمير سعود بن نايف يحصل على وسام التميز في القيادة والأداء والابداع مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس ‎وزارة الطاقة تعلن عن استئناف ضخ الزيت بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر خط الأنابيب بينهما أرامكو السعودية: استئناف أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام إلى مصفاة “بابكو” في البحرين وزارة الداخلية تبدأ حملاتها الميدانية المشتركة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل اعتباراً من 26 صفر الحالي

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير النيوزلندي لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير النيوزلندي لدى المملكة
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، السفير النيوزلندي لدى المملكة هاميش ماكماستر .
وبحث سموه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ، منوها سموه بمتانة العلاقات بين المملكة ونيوزلندا وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب السفير هاميش ماكماستر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ،على حُسن الاستقبال والترحيب، مؤكدًا حرصه المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في بحث أوجه التعاون بين البلدين، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة البلدين الصديقين في تعزيز جوانب الشراكة والتبادل التجاري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>