تعليم الباحة يؤكد على تطبيق معايير السلامة المدرسية في المدارس

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مدارس المنطقة للبنين والبنات بتوخي إجراءات السلامة خلال الفترة القادمة التي توافق دخول فصل الشتاء وما يصاحب ذلك من تغيرات جوية قد تكون مصحوبة بالأمطار الغزيرة، والتي تأتي من منطلق حرص الإدارة العامة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها ومرتادي المدارس؛

جاء ذلك ضمن عدد من التعاميم التي وجهها المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش لعموم المدارس أكد خلالها على مراعاة عدد من إجراءات السلامة التي تكفل بإذن الله تحقيق السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات من خلال توفير بيئة آمنة تحفظ سلامتهم داخل المبنى المدرسي.

مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ علي عواض عبدالله بدوره أوضح بأن التعاميم الصادرة شملت التأكيد على سلامة مخارج الطوارئ وعدم إغلاقها وتركها مفتوحة طيلة اليوم الدراسي، والاهتمام بتدريب الطلاب والطالبات على خطط الإخلاء بصفة دورية بمعدل مرتين في الفصل الدراسي الواحد، مع ضرورة الانتباه للأحمال الكهربائية ومنع التوصيلات الكهربائية الرديئة للأجهزة داخل المدرسة.

وأشار الأستاذ علي إلى أهمية خلو أسطح المباني المدرسية والفناء الخارجي من وجود أية مخلفات، و نظافة مجاري صرف المياه ومضلات الأفنية الخارجية، والتأكد من سلامة أنظمة التدفئة ،وكذلك من إحكام إغلاق أغطية الصرف الصحي وخزانات المياه داخل المبنى المدرسي والساحات المحيطة به متمنيا للجميع السلامة الدائمة.