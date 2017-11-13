أمير القصيم : توظيف السعوديين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لها الأولوية

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم ، فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم بمدينة بريدة.

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة القصيم محمد بن عبدالعزيز النهابي ، ومنسوبي الصندوق ، حيث تجول سموه في أقسام الصندوق واطلع على سير العمل ، وشاهد سموه الخدمة الجديد التي لدى الصندوق وهي عبارة عن ريبورت مربوط عبر الشبكة بالقسم الرئسي بجدة من خلال موظفين يعملون عبر النقل المباشر للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي يسأل عنها المواطنين وباحثي العمل من الجنسين عن برامج الصندوق وما هي الخدمات والتسهيلات التي يمكن أن يقدمها لهم الصندوق.

عقب ذلك عقد سمو أمير منطقة القصيم اجتماعاً مع مدير ومنسوبي الصندوق ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن ، وأمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم أحمد المشيقح ، وممثلاً من لجنة التنسيق الوظيفي بالمنطقة صالح المرشود ، ورحب في بداية الاجتماع بالجميع ، مثنياً على ماشاهده خلال الزيارة من جهود يبذلها الصندوق في سبيل مساعدة باحثي الوظائف للشباب والفتيات السعوديين.

ثم شاهد سمو الأمير فيصل بن مشعل عرضاً مرئياً عن طريقة عمل الصندوق وكيفية تعامله مع طلبات التوظيف للجنسين ، وهي على عدة أنواع منها ما هو محول من إمارة المنطقة ، وأنواع الإحالات ، وكيفية التعامل مع الطلبات مثل طلبات التوظيف في القطاع الحكومي والمساعدات المالية لطالبي الدعم للمشروعات الصغيرة والعمل الحر ، وطلبات التوظيف في القطاع الخاص ، كما اطلع سموه على برامج الدعم الجديدة التي يقدمها الصندوق.

وتساءل سموه من جانبه ، عن الخطة وطريقة تطبيقها التي يجب أن يوضح من خلالها ما هو دور صندوق تنمية الموارد البشرية ، وماهي التسهيلات التي يقدمها الصندوق في مساعدة الباحث عن عمل والإرشاد المهني لكل باحث عن فرصة عمل ، في توجيهه إلى القطاعات والشركات الباحثة عن موظفين ، والتي يتوفر فيها فرص عمل ، مؤكداً سموه أن طريقة الوصول لهذه الدرجة التامة ، لن تكون إلا بتوعية المجتمع بما يقدمه الصندوق من خدمات لباحثي العمل في القطاع الخاص ، والوعي بما يقدمه من دعم أيضاً لأصحاب العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالتعاون القائم فيما بين الجهات الحكومية ، منوهاً بجهود الصندوق ، وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية ، قائلاً سموه : إن توظيف أبنائنا وبناتنا السعوديين ، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم ، دائماً لها الأولوية في حياتي وتفكيري صباحاً ومساءاً.

من جهته أعرب النهابي , عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ، ودعم شباب وفتيات المنطقة ، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم ، متحدثاً عن برامج الصندوق منها برنامج العمل الحر ، وبرنامج نقل المرأة العاملة ، وبرنامج حاضنات الأطفال ، وبرنامج دعم النمو والتوطين ، موضحاً أيضاً الجهود التي بذلها الصندوق في الإرشاد المهني للباحثي عن فرص عمل ، وتعاونهم مع الجهات المعنية التي تضمن وتساعد على تطبيق برامج ومشروعات ومبادرات دعم توطين الوظائف في المنطقة ، وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل الحر والقطاع الخاص ، وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص ، بالإضافة إلى متابعة الوظائف المتاحة بالشركات والمؤسسات وتوطين الوظائف فيها ، مستعرضاً ما قام به الصندوق في عقد اللقاءات في ذلك الخصوص.