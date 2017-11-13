 ” بلدي تبوك ” يعقد اجتماعه الـ 25 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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” بلدي تبوك ” يعقد اجتماعه الـ 25

” بلدي تبوك ” يعقد اجتماعه الـ 25
المناطق - تبوك

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، أمس اجتماعه الـ ( 25 ) بحضور رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي، وأعضاء المجلس .
وناقش الأعضاء خلال الجلسة موضوعات عدة، من أبرزها الاطلاع على رد أمانة منطقة تبوك فيما يتعلق بوجود تعديات على طريق الملك سلمان الطريق الدائري، وإيضاح الآلية المتبعة بالأمانة لعقود حاويات المباني عبر مناقشة أسعار الخدمات المقدمة وعدد الردود وحجم الحاويات .
كما اطلع المجلس على رد الأمانة بشأن الأمر السامي رقم 4 / 571 وتاريخ 1405هـ الخاص بمعالجة الإحداث في الأراضي البيضاء الكبيرة ومعالجة وضع المباني القائمة التي لا يملك أصحابها أي مستمسك شرعي عليها، وبعد مناقشة رد الأمانة قرر المجلس مخاطبة الأمانة مرة أخرى لتوضح للمجلس آلية تنفيذ الأمر السامي وما هي الأحياء المشمولة التي ينطبق عليها الأمر السامي،
بالإضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الميدانية المشكلة من أعضاء المجلس، التي وقفت على الخدمات المقدمة للمواطنين في أحياء مدينة تبوك، حيث رصدت لجان المجلس في تقريرها المقدم للمجلس 93 ملاحظة، وبعد مناقشة التقرير قرّر المجلس رفع تلك الملاحظات للأمانة لتنفيذها خلال 60 يوماً.
واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على شكاوى المواطنين، ومنها توقّف تسليم مخطط قرية الضلفة وسفلتة وإنارة حي دمج والتعاون والنخيل وإنارة حي النظيم، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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