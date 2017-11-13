 الإشراف الاجتماعي يدشن اللقاء الشهري للأسر البديلة للأيتام بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإشراف الاجتماعي يدشن اللقاء الشهري للأسر البديلة للأيتام بالرياض

الإشراف الاجتماعي يدشن اللقاء الشهري للأسر البديلة للأيتام بالرياض
المناطق ـ الرياض

دشن قسم الأسر البديلة في مكتب الإشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض سلسلة “اللقاء الشهري الثامن للأسر البديلة ” للعام 1439هـ الذي يستمر طوال العام ويستهدف جميع الأسر الحاضنة للأيتام ممن ترعاهم الوزارة بحضور مساعدة مدير عام فرع الوزارة للإشراف النسائي نوال العلاوي وعددمن المهتمات بالشأن الاجتماعي ومسؤلات مراكز التدريب والجهات التطوعية والمؤسسات.
افتتح اللقاء الشهري الذي حضره 19 ام حاضنة و24 طفلاً محتضن بالبرنامج التوعوي “التحرش الجنسي” الذي قدمته المدربة مضاوي المقبل وناقشت فيه العديد من المحاور الهامة ومنها ؛ متى تبدأ توعية الطفل بالتحرش وطرق التوعية ، كيفية حماية الطفل لنفسه والهدف منها ، اثار التحرش على المدى القريب والبعيد إضافةً الى الى التعريف بأفضل الأساليب للحد من حالات التحرش والطرق التربوية لتدريب الطفل على البعد عن مصادر التحرش بغرس الثقة في نفسه لحمايته وتحقيق التوازن النفسي والأمن الأسري في المجتمع وفي ختام البرنامج فتحت المدربة باب الحوار والاستشارات للحاضرات اللاتي كان لأراءهن دور كبير في اثراء اللقاء.
وقد اكدت الأستاذة نوال العلاوي على اهمية هذه اللقاءات الشهرية في توثيق العلاقة بين مكتب الإشراف والأسر البديلة للأيتام لمتابعة تربيتهم وتنشئتهم وفق تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الحميدة ولتنمية الجوانب التوعوية والإرشادية للأسر والتعريف بواجباتهم تجاه الابن المحتضن وعلاج ماقد يعترضهم من مشكلات.

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