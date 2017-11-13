 في يومه الثاني بالطائف ملتقى رؤساء العلوم الشرعية مستعرضين برنامج حصانة وأهم مبادراته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في يومه الثاني بالطائف ملتقى رؤساء العلوم الشرعية مستعرضين برنامج حصانة وأهم مبادراته

في يومه الثاني بالطائف ملتقى رؤساء العلوم الشرعية مستعرضين برنامج حصانة وأهم مبادراته
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

استأنف المشاركون بملتقى رؤساء قسم العلوم الشرعية – بناء أسئلة الاختبارات في مواد التربية الإسلامية –  جلسات ومحاور الملتقى في يومه الثاني بفندق رمادا الهدا . حيث استهل أمين عام حصانة الأستاذ طارق المطيري اللقاء بالحديث عن برنامج حصانة ومكوناته ونشأته ، وأهم المبادرات التي يقدمها من برامج وقائية للطلاب ، وبرامج تطوير أداء القيادات  ، ومبادارت عن الوسطية تستهدف المشرفين والمعلمين مع حقيبة تدريبية تستهدف الطلاب ، كذلك مبادرات عن القيم وغرسها ، والأسرة والشراكة المجتمعية ، وتطوير أداء مهارات المعلمين مع مواقع التواصل .

فيما تناول د . إبراهيم الأقصم مشرف التدريب التربوي بتعليم جدة سابقًا فضل الوسطية من حيث مفاهيمها ومفرداتها ، وأهميتها وأهدافها ، ودور القرآن والسنة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ، كما استعرض خصائص وسمات الشخصية المعتدلة .طُرحت بعد ذلك ورقة عمل بعنوان الاختبارات التحصيلية بين النمطية التقلدية والبناء المجود ، تهدف إلى الارتقاء بمخرج التعليم ، وإصدار أحكام عادلة بين الطلاب والطالبات ، وتأهيل المعلمات لبناء فقرات اختبارية بجودة عالية .
تناولت ورقة العمل – التي قدمتها مديرة مشروع الاختبارات التحصيلية سابقًا والمكلفة بهيئة تقويم التعليم قسم الاختبارات الوطنية فاطمة حمدي ورئيسة قسم العلوم الشرعية بالطائف هيا البقمي – القياس ومفهوم التقويم وأسسه وأدواته ، كما ناقشت مواصفات الاختبار الجيد وأنواعه ، والفجوة بين نتائج قياس ونتائج اختبارات الثانوية العامة على مستوى الوزارة والاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية timss & pirls  ، كذلك استعرضت الورقة الطريقة العلمية لبناء الاختبارات التحصيلية ،
وعرض معايير أنواع الأسئلة ونماذج لأسئلة الاختبار ، وأسئلة الاختيار المتعدد والبدائل ومواصفاتها وضوابطها .واختتم اللقاء بمؤشرات قيادة أداء رؤساء أقسام العلوم الشرعية والتي  قدمها وأدار الجلسة رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التعليم بجدة سليمان بن داود المعلم تناول فيها مؤشرات أداء المعلم ، ومؤشرات أداء المشرف ، ومؤشرات رؤساء الأقسام ، والمؤشرات المشتركة ، كذلك استعرض بطاقات التعلم النشط ، والتحصيل الدراسي ونتائجه .

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